Harita mühendisinden ‘Sığır Balıkçıl’ kuşuna şefkat eli

-Mühendisin evinden görüntü

-Kuştan görüntü

-Röportaj

-Kuşu severken görüntü

-Kuştan farklı açıdan görüntü

-Dışardan görüntü

-Teslim ederken görüntü

-Farklı açılardan görüntü



( HAKKARİ ) HAKKARİ



- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Harita Mühendisi Rıza İlci, iki gün önce bitkin halde bulduğu sığır balıkçıl kuşunu evine alarak yaşamasını sağladı. İlçede iki gün önce yoğun şekilde etkili olan yağmur ve rüzgar, yaban hayatı da olumsuz etkiledi. Hava şartlarından dolayı balıkçılgiller familyasına ait bir kuş türü olan ‘Sığır Balıkçıl’ kuşu da bitkin halde Rıza İlci’nin bahçesine düştü. Sabah işe gitmek için evde çıkan İlci, bahçesinde farklı bir kuş türü olduğunu fark ederek hemen koruma altına aldı. Mühendis İlci, olumsuz hava şartlarından etkilenen kuşu eve aldığını belirterek, “2 gün önce şantiye gitmek için evden çıktığım sırada bitkin halde ve yağmurun altında kalmış farklı bir türden olan bu kuşu gördüm. Baktığımda hiçbir yerinde yara olmadığını gördüm ve eve getirdim. Kurulamasını yaptık, sıcak tuttuk ve eşimle beraber besledik. İnternette araştırdık, sığır balıkçıl kuşu olduğunu anladık. Bugünde Yüksekova Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünü arayarak haber verdik. Ekipler gerekli kontrollerini yaptıktan sonra tekrar doğal ortamına bırakacaklar” dedi.

(MT-MSA-Y)



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