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05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Hareket halindeki trenden düşen Hintliyi polis kurtardı

- Hareket halindeki trenden düşen Hintliyi polis kurtardı

- Yolcunun trenden düşme anına ait görüntüler

( YENİ DELHİ ) YENİ DELHİ

Tren İstasyonu Polis Kamera Yaşlı Adam 


- Hindistan'ın Racastan eyaletinde hareket halindeki trenden düşen yaşlı adam, istasyonda bulunan polisin atikliği sayesinde trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Hindistan'ın Racastan eyaletinde yer alan Sawai Madhopur tren istasyonunda polisin refleksi olası bir faciayı önledi. Sawai Madhopur tren istasyonunda yaşlı bir adam, kapısına tutunduğu hareket halindeki trenden düşerek tren ile istasyon arasına sıkıştı. Metrelerce sürüklenene yaşlı adam, istasyondaki polisin yardımına koşması ile trenin altında kalmaktan kurtuldu. Hindistan Demiryolları Bakanı Piyush Goyal yaptığı açıklamada, "Rajasthan'daki Sawai Madhopur istasyonunda yaşlı bir yolcu, görevde olan bir güvenlik personelinin hızlı müdahalesi ile trenin altında kalmaktan son anda kurtarıldı. Görevlerini tam hizmetle yerine getiren güvenlik personelimizle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı. 2 Nisan tarihinde yaşanan olay tren istasyonunun güvenlik kameralarına da yansıdı.
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