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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Hareket halindeki otomobilden çocuğun düştüğü caddede ikamet eden vatandaştan ailelere uyarı

Hareket halindeki otomobilden çocuğun düştüğü caddede ikamet eden vatandaştan ailelere uyarı

Yoldan görüntüler

Araç Kamerası Bild Kamera Sparta Çocuk Kilidi 

-Bülent Menge açıklama
-arşiv görüntüler

( ISPARTA ) ISPARTA

- Isparta’da hareket halindeki otomobilden düşen 3 yaşındaki çocuk, şans eseri yara almadan kurtuldu. Olayın olduğu yerde ikamet eden Bülent Menge, ailelerin bu konuda daha dikkatli olması gerektiğini belirterek, “Ailelerin bu konuda daha dikkatli olmaları ve çocuk kilidini açmaları gerekir” dedi.
Isparta’da 5 Kasım Perşembe günü akşam saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. İskender Mahallesi’ndeki Şehit Pilot Şükrü Çakır Caddesi üzerinde hareket halindeki bir otomobilin dönüş yaptığı sırada ön kapısı açıldı ve 3 yaşındaki çocuk yola düştü. Çocuğun yardımına diğer yoldan gelen başka bir sürücü yetişti. Sürücü, çocuğu yerden kaldırarak ailesine teslim etti. Olay araç kamerasına yansıdı Yaşanan bu ilginç kaza arkadan gelen başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde otomobilin sola dönüş yaptığı sırada sağ ön kapısının açıldığı ve çocuğun yola düştüğü görülüyor. Görüntülerde ayrıca başka bir araç sürücüsünün çocuğun yardımına koştuğu ve yerden kaldırdığı çocuğu ailesine teslim etmesi yer alıyor. “Anne ve babaların daha dikkatli olması lazım” Kazanın olduğu yerde ikamet eden Bülent Menge, “Olmaması gereken bir durum. Anne ve babaların daha dikkatli olmaları gerekir. Hiç değilse çocuk kilitlerini açmaları lazım” diye konuştu.

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