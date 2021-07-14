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Hareket halindeki otomobil alev aldı
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14 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Hareket halindeki otomobil alev aldı

Hareket halindeki otomobil alev aldı

Araç söndürülürken görüntü

İlk Müdahale Güvenlik Önlemi Yangın Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

-detay görüntüler

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin'in Artuklu ilçesinde hareket halindeki otomobil alev aldı.Edinilen bilgiye göre, Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesinde 33 EL 123 plakalı otomobil hareket halindeyken alev aldı. Olayı gören çevredeki esnaf ilk müdahaleyi yaparak yangının büyümesini engelledi. Haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye yangına müdahale etti. Otomobilde çıkan yangının ekipler tarafından kontrol altına alınırken otomobilde maddi hasar oluştu.
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