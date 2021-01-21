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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Hareket halindeki otobüste kalp krizi geçiren şoför hayatını kaybetti

Hareket halindeki otobüste kalp krizi geçiren şoför hayatını kaybetti

Vatandaş cep telefonu görüntüleri

Halk Otobüsü Yolcu Otobüsü Cep Telefonu Otobüs Şoförü Sağlık Ekipleri 

-Otobüs detay
-Olay yerinden aktüel detay
-Otobüsün çıktığı refüj detay
-Muhammet Küçükçelik'in fotoğrafı
-detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da şehir içi yolcu otobüsüyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren otobüs şoförü hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Meydan Kavağı Mahallesi Perge Bulvarı üzerinde meydana geldi. Lara mevkine doğru 07 AU 0177 plakalı özel halk otobüsüyle seyir halinde bulunan 57 yaşındaki Muhammet Küçükçelik, direksiyon başında fenalaştı. Refüje çıkarak duran otobüsteki Küçükçelik’in yardımına vatandaşlar koştu. Tepkilere cevap vermeyen Küçükçelik’in durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Küçükçelik’in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan kontrollerde ilk belirlemelere göre Muhammet Küçükçelik'in direksiyonda kalp krizi geçirdiği ve bu nedenle hayatını kaybettiği belirlendi. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Küçükçelik’in cenazesi yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.
Otobüste ise yolcu olmadığı öğrenildi. Otobüsün refüjden karşı şeride geçmemesi olası bir başka kazayı önledi. Otobüsün refüjdeki anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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