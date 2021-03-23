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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Hareket halindeki otobüse tutunarak canını hiçe saydı

Hareket halindeki otobüse tutunarak canını hiçe saydı

Küçük çocuğun otobüse tutunması

( İZMİR )- Otobüsün arkasına tutunan çocuktan tehlikeli yolculuk İZMİR

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- İzmir’de hareket halindeki belediye otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yapan küçük çocuğu görenlerin yürekleri ağızlarına gelirken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile anbean kayda alındı. Edinilen bilgiye göre olay, Konak ilçesi Çankaya Mahallesi’nde meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsünün arkasına tutunan küçük çocuk, görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Hareket halindeki otobüs ile bir süre yolculuk yapan çocuk, otobüsün durması ile birlikte otobüsten indi. Küçük çocuğun tehlikeli yolculuğu ise bir araçta bulunan vatandaş tarafından cep telefonu ile anbean kayda alındı. (AKB-Mİ-
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