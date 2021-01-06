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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Hareket halindeki motosiklette arkadaşını tıraş etti

- Hareket halindeki motosiklette arkadaşını tıraş etti

Sosyal medyadan indirilen görüntü

Sosyal Medya Rekor Çağa Motosiklet Sürücüsü 

-Aralarındaki konuşma
-Motora binmesi
-Tıraş etmesi

( RİZE ) RİZE

- Rizeli kuaför hareket halindeki motorun üzerinde arkadaşını traş etti, o görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Rize’de kuaförlük yapan Yunus Emre Güner isimli genç sosyal medya hesabında paylaşmak için bir video çekti. Mesleğini çok sevdiğini ve bunu belirtmek için çektiğini söylediği videoda, uçağa yetişmek için araç ararken yanına motosikleti ile yaklaşan Semih isimli arkadaşı ona "Beni tıraş eder misin? Bu akşam düğünüm var" diye soruyor. Güner’in de uçağa yetişmesi gerektiğini söylemesi üzerine her şey başlıyor. Bir anda cebinden çıkardığı önlüğü motosiklet sürücüsüne saran Güner, başlıyor motosiklet hareket halindeyken tıraş yapmaya. Genç kuaför Yunus Emre Güner çektikleri bu görüntüyü sosyal medya hesaplarından paylaşınca bir anda beğeni rekorları kırdı. (HFD-ÖS-Y)
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