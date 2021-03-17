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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
'Harbiden maskem yok' dedi, arkadaşıyla birlikte cezayı yedi

'Harbiden maskem yok' dedi, arkadaşıyla birlikte cezayı yedi

Ekiplerden detaylar

Alışveriş Toplu Taşıma Yerel Yönetimler Yerel Yönetim Ticari Araç 

-Maskesiz dolaşan iki gençten detaylar
-HES kodu denetimleri yapılırken
-Ticari taksiler denetlenirken
-Detay görüntüler

( KIRIKKALE )- Kırıkkale’de 'HES kodu' denetimleri sıklaştırıldı: Ekipler, vatandaşları tek tek kontrol ediyor KIRIKKALE

- Kırıkkale'de korona virüs ile mücadele kapsamında yapılan denetimler sırasında cadde üzerinde maskesiz gezen bir vatandaş ekiplere yakalanınca, "Harbiden maskem yok" dedi, arkadaşıyla birlikte 3 bin 150'şer lira idari para cezası yedi. Korona virüs risk değerlendirme haritasına göre Kırıkkale, "turuncu" renk ile "yüksek riskli" iller arasında yer alıyor. Bu nedenle pozitif vaka sayılarının artışının önüne geçmek için kontrollü normalleşme süreci kapsamında kent genelinde denetimler sürüyor. Ekiplerce yapılan denetimlerde cadde üzerinde maskesiz yakalanan bir genç, “Harbiden maskem yok” dedi, arkadaşıyla birlikte 3 bin 150’şer lira idari para cezası yedi. Kent genelinde toplu taşıma ve ticari araçlar, kafeler, işletmeler, marketler, alışveriş mağazaları, park ve bahçeler olmak üzere denetimler aralıksız sürdürülüyor. Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerince, kapalı ve dış mekânlarda "HES kodu" denetimleri gerçekleştirdi. Tematik haftalık denetim faaliyetlerinde kolluk kuvvetlerinin yanı sıra tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve meslek odalarından azami seviyede destek alınarak vakalardaki artışın önüne geçilmesi hedefleniyor.
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