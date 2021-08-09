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Haramidere E-5’te araç takla attı, vatandaşlar üst geçitte tribün kurup izledi
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9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Haramidere E-5’te araç takla attı, vatandaşlar üst geçitte tribün kurup izledi

Haramidere E-5’te araç takla attı, vatandaşlar üst geçitte tribün kurup izledi

Vatandaşların üst geçitten izlemeleri

İlk Müdahale Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Kadın Sürücü Aydınlatma Direği 

-Yaralılara müdahale
-Ambulansa taşınması
-Takla atan araçtan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL )- Takla atan araçtaki kadın sürücü ve eşi yaralandı İSTANBUL

- E-5 Karayolu Haramidere mevkiinde kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, aydınlatma direğine çarparak takla attı. Takla atan araç yoldan geçen bir araca da çarptı. Kazada sürücü ve eşi yaralanırken vatandaşlar üst geçitten adeta tribün kurup olan biteni izledi. Kaza, saat 10.45 sıralarında E-5 karayolu Esenyurt Haramidere mevkii Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. 34 NL 1675 plakalı Gül Pekmez yönetimdeki araç, iddiaya göre kontrolden çıktıktan sonra önce aydınlatma direğine çarpıp takla atarken bir araca daha hasar verdi. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar ilk yardıma koşup itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler araçta bulunan Gül Pekmez ve eşi Sıdık Pekmez’e ilk müdahaleyi yaptı ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Pekmez çiftinin ilk belirlemelere göre durumumun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası Beylikdüzü istikametinde trafik bir süre durdu. Yaşanan kaza anını anlatan bir vatandaş, “ Yanyola doğru geçtim ben hanımefendi direksiyonda biraz hızlı olduğunu gördüm bu direğe çarptı takla attı. Sol şeritten geçen araca vurdu” dedi.
Vatandaş üst geçitte tribün oluşturdu Yaşanan kaza sonrası yol ortasında yaralı halde Pekmez çifti yardım bekledi. Yardımına sağlık ekipleri, itfaiye ve vatandaş yetişti. Bu sırada Metrobüs üst geçidinde ise vatandaşların resmen tribün oluşturup olan biteni izlemesi dikkat çekti. (MD-YM-
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