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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Harakani Türbesi’nde Mevlid Kandili yoğunluğu

Harakani Türbesi’nde Mevlid Kandili yoğunluğu

Harakani Türbesinden genel ve detaylar

İslam Kandil 

-Dua eden vatandaşlardan detaylar
-Hüseyin parlak'ın konuşması
-Harakani Türbesi'nde dua eden vatandaşlardan genel ve detay görüntüler

( KARS ) - KARS

- Kars Merkez Evliya Camii Külliyesi içerisinde türbesi bulunan Ebu'l Hasan Harakani Hazretleri'nin kabri her kandil olduğu gibi Mevlid kandilinde de ziyaretçi akınına uğradı. Türbe ziyaretinin ardından vatandaşlar, camide namaz kıldı, kandil vesilesiyle okunan Kur'an-ı Kerim ve ilahileri dinledi, ellerini semaya açıp dualar etti. Kandil dolayısıyla türbeyi ziyaret eden Kağızmanlı Hüseyin Parlak, “Bugün nasip oldu. Bildiğiniz gibi bu gece Mevlid kandili, bizde bu duygumuzu, bu sevincimizi, bu neşemizi paylaşmak üzere Hasan Harakani Hazretlerini ziyarete geldik. Rabbime şükürler olsun. Hele bu günlerde daha fazla böyle Veliyullahlara önem vermemiz lazım. Ziyaret etmemiz lazım. Avrupa’da, Fransa’da Paygamber efendimize çok hakaretler yapılmakta, onların hepsini Allah’a havale ediyoruz. Güneş üfürmekle nasıl sönmezse, İslam’ın nuru da sönmeyecektir. Cenabı Allah öyle buyuruyor. Kafirler çatlasa da patlasa da Allah nurunu tamamlayacaktır” dedi.
Öte yandan Hasan-ı Harakani Türbesi’ne akın eden vatandaşlar pandemi tedbirleri kapsamında sırayla içeri de yoğunluk olmayacak bir şekilde içeriye alındı. Dualarını eden vatandaşlar daha sonra dışarı çıktı. (KRS-AT)
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