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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Harabeden uyuşturucu fışkırdı

Harabeden uyuşturucu fışkırdı

Harabelik alandaki aramalar

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Narkotik Dedektör Köpek 

-Larissa uyuşturucu ararken ayrıntılar
-Larissa uyuşturucuyu bulurken detaylar
-Operasyona ilişkin detaylar
-Uyuşturucu bulunma anı
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Çorlu İlçesinde dedektör köpekle düzenlenen uyuşturucu operasyonunda harabeden adeta uyuşturucu fışkırdı. Harabelik alana düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalandı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Çorlu Grup Amirliği ekiplerince Çorlu İlçesi Hıdırağa (Kore) Mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen 2 şahsın üzerinde ve bulundukları yerin çevresindeki harabelik alanda narkotik dedektör köpeği ‘Larissa’ ile arama yapıldı. Aramalarda çöplerin, toprağın altına ve çoraplara gizlenmiş 210 fişek uyuşturucu bonzai, 102 gram eroin, 50 gram bonzai, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 30 TL para, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde fişeklemesinde kullanılan renkli tokalar, beyaz eldivenler, 2 adet defter ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak Ç.Z. ve G.T. isimli şahıslar yakalanırken, firari E.Y. nin yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı. (HLD-
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