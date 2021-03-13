Hapis cezası olan sosyal medya fenomeni Silivri’de yakalandı



- Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince ‘aranan şahıs’ konusunda yapılan çalışmalarda, ‘Burry Soprano’ lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni B.A. isimli şahsın 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Arandığı öğrenilen şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince ‘aranan şahıs’ konusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, 12 Mart günü Selimpaşa Merkez Mahallesinde bulunan bir otelde, ‘Burry Soprano’ lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni B.A. isimli şahsın sorgulamasında, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve aranıyor olduğu belirlendi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. (İD-



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