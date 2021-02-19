- Hanau saldırısının kurbanları Berlin’de anıldı

-Detay



( BERLİN ) - Hanau saldırının kurbanları Berlin’de anıldı BERLİN



- Almanya’nın Hanau kentinde geçtiğimiz yıl ırkçı 43 yaşındaki Alman Tobias Rathjen tarafından katledilen 4’ü Türk vatandaşı 9 kişi, öldürülmelerinin 1. yılında başkent Berlin’de düzenlenen törenle anıldı. Almanya’nın Hessen eyaletindeki Hanau kentinde, 19 Şubat 2020 tarihinde 4'ü Türk 9 kişi, ırkçı 43 yaşındaki Alman Tobias Rathjen tarafından öldürülmüştü. Hayatını kaybedenler saldırının birinci yıl dönümünde başkent Berlin’de birkaç farklı noktada düzenlenen törenle anıldı. Berlin’deki anma etkinliklerinin merkezi, Türklerin de yoğun olarak yaşadığı Kreuzberg semti olurken, Oranienplatz Meydanı’nda bulunan “Almanya’da Irkçı Kurbanlar Anıtı” önünde düzenlenen törene yaklaşık bin 500 kişi katıldı.

Sivil toplum örgütlerinin düzenlediği törende, bir sene önceki saldırıda öldürülen vatandaşların isimleri tek tek okundu. Daha sonra yapılan konuşmalarda, ülke genelinde artan ırkçı şiddete dikkat çekildi. Almanya’daki ırkçı cinayetlerin münferit olaylar olarak nitelendirilemeyeceği dile getirilerek, “1990 senesinden bu yana Almanya’da 213 ırkçı cinayet işlendi. Siyasetçiler, her saldırı sonrası olanlardan ders çıkardıklarını söylüyor ama yaşananlar, ders çıkarılmadığını ortaya koyuyor. Almanya’da aşırı sağcılar, illegal bir şekilde silahlanıyor ama buna yönelik hiçbir önlem alınmıyor. Hanau saldırısından birkaç ay önce de Halle’de bir sinagoga saldırı düzenlenmiş ve orada 2 kişi öldürülmüştü” denildi. Konuşmaların ardından Hanau katliamında ölenlerin yakınları tarafından yapılan ve kayıt altına alınan konuşmalar banttan dinletildi. Konuşmaların dinletilmesinden sonra anıtın önüne çiçek bırakılarak, mumlar yakıldı. Mumlar, “Hatırlamak değiştirmek demektir” yazısının üzerine yerleştirildi. Polis, tören süresince meydana giden yolları araç trafiğine kapatırken, anma törenine katılım beklenenden çok oldu. Almanya’daki en büyük ırkçı saldırılardan biri olan Hanau Katliamı’na yönelik soruşturma hala devam ediyor. Fakat ırkçı yeraltı örgütü NSU davasında olduğu gibi, Hanau’daki saldırının da tüm detaylarıyla aydınlatılmadan üstünün kapatılacağından endişe ediliyor. Ne olmuştu? Irkçı Alman Tobias Ratjen tarafından 2 nargile kafeye düzenlenen silahlı saldırılarda göçmen kökenliler hedef alınmıştı. Saldırıdan sonra evine dönen Rathjen annesi ile birlikte evinde ölü bulunurken, Rathjen’in annesini de öldürüp intihar ettiği açıklanmıştı.



loading...