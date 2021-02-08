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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Hamsi yasağı kalktı ama tezgahlar boş kaldı

Hamsi yasağı kalktı ama tezgahlar boş kaldı

-Balıkhalinden detay

Kırıklı Uttu Allah Rtürk Umutlu 

--Balıklar detay
--Balıkçı Oktay Ertürk'den röp

( ZONGULDAK )- Balıkçı Oktay Ertürk; 'Hamsi olur ama uygun fiyata olmaz' ZONGULDAK

- Zonguldak'ta hamsi yasağının sona ermesinin ardından denize açılan balıkçılar denizde umduğunu bulamadı. Hamsiden umutlu olan balıkçılar büyük hayal kırıklığı yaşadı. Zonguldak'ta hamsi yasağının kalkmasının ardından denize açılan balıkçılar yine istediğini bulamadı. Balıkçılar büyük umutlar açıldıkları denizden hamsi yerine İstavrit, Mezgit ve Barbun tutabildi. Az da olsa hamsi tutan balıkçılar tuttukları hamsiyi de şehir dışındaki balık hallerine gönderdi. Zonguldaklı balıkçı Oktay Ertürk, hamsi yasağı kalkmasına rağmen hamsinin olmadığını söyleyerek, ''Hamsi yasağı kalktı ama hamsi olmadı. Dün akşam balık tutamadılar. Az tuttular oda buraya gelmedi. Bugün biraz mezgit var barbun var. Hamsi şuanda yok. İnşallah bir kaç güne hamsi bollaşır. Hamsi olur ama uygun fiyatta olacağını zannetmiyorum. Elekleri kaldırdıkları için iri hamsi tutarlar. Öyle olunca da fiyatları yükselir ve az tutarlar. Fiyatlar şuan için uygun. İstavrit 30 TL, Mezgit 30 TL ve 30 TL olarak satılıyor. Hamsi ince olduğu için sanırım tutulmadı'' dedi.

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