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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Hamsi avının yasaklanmasının ardından Marmara Denizi’ndeki dev petrol sızıntısı böyle görüntülendi

Hamsi avının yasaklanmasının ardından Marmara Denizi’ndeki dev petrol sızıntısı böyle görüntülendi

Deniz üzerinde oluşan yakıt atığı görüntüsü detay

Kırköy Uzunlu Petrol Sızıntısı Petrol Deniz Canlıları 

-Gemiler detay
-Diğer detaylar

( İSTANBUL - DRONE)- İşte hamsi başta olmak üzere deniz canlılarına zarar veren yakıt atığı İSTANBUL

- Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından hamsi avı 10 günlüğüne yasaklanmasının ardından gözler denizlere çevrildi. Marmara Denizi’nde bir geminin bıraktığı yakıt atıkları deniz canlılığının nasıl tehdit ile karşı karşıya olduğunu gözler önüne serdi. Tarım ve Orman Bakanlığı, Karadeniz’de avlanan hamside; yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındakilerin oranının artması nedeniyle hamsi avına 10 gün süreyle yasak getirdi. Avı yasaklanan hamsinin neden küçük kaldığı tartışılıyor. Yaşanan tartışmaların ardından Marmara Denizi’nde çekilen dev yakıt tabakası görenlerin tepkisini çekti. Deniz üzerinde oluşan petrol sızıntısı Bakırköy Sahilinden drone ile net bir şekilde gözler önüne serildi. Gemilerden sızan yakıt kirliliği başta hamsi gibi deniz canlıların nasıl tehdit ile karşı karşıya olduğunu gözler önüne serdi. (EG-
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