Hamile kadının yardımına polis yetişti

- Gaziantep'te yolda yürürken aniden bayılan kadının yardımına bayan polis memuru yetişti. Gazintep'in İslahiye ilçesi Beyler Mahallesi'nde yolda yürürken baygınlık geçiren hamile kadının yardımına olay esnasında bölgede bulunan kadın polis memuru yetişti. Yere yığılan hamile kadını kucağına alan polis memuri, sürekli konuşarak kadının bilincini açık tutmaya çalıştı. Kadın, çağırılan ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. (SD-
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