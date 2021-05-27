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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Hamile kadın kazada yaralandı

Hamile kadın kazada yaralandı

Kaza yeri

İlk Müdahale Hastane Bild Sağlık Ekipleri 

-Yaralının hastaneye getirilmesi

( ZONGULDAK ) -- Trafik ışıklarında kaza: 1 yaralı ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Hamile olduğu öğrenilen kadın kazada yaralandı. Kaza, ilçeye bağlı Kavaklık Mahallesi Devrek Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Kepez istikametine seyir halinde olan Turgut B. (52) idaresindeki 34 CYT 783 plakalı Fiat marka otomobil sürücüsü ışıklara geldiğinde aracını durdurduğu sırada aynı istikamette seyir halinde olan Murat S. (24) idaresindeki 34 CVD 221 plakalı Peugeot marka otomobil arkadan çarparak durabildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Pınar S. (20) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri 34 CVD 221 plakalı otomobilde hamile olduğu öğrenilen Pınar S.’ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulunurken, otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Pınar S.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken otomobil sürücüleri ise ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İYA-
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