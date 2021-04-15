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15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Hamidiye Tabyaları ziyarete kapatıldı

Hamidiye Tabyaları ziyarete kapatıldı

hamidiye tabyalarının havadan drone görüntüsü

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Akkale Hamidiye Yazılı Açıklama 


- Çanakkale’de korona virüs vakalarının artması sebebiyle Hamidiye Tabyaları 17 Mayıs 2021 tarihine kadar ziyarete kapatıldı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada şu cümlelere yer verdi; "Korona virüs tedbirleri kapsamında Çanakkale Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan 14. Nisan 2021 tarih ve 4/E sayılı kararına istinaden Anadolu Hamidiye Tabyası Kültür Parkı ve Çanakkale Savaşları Tarih Müzesi 17 Mayıs 2021 tarihine kadar ziyarete kapatılmıştır."
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