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27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
- Hamburg'da ilk Covid-19 aşısı 84 yaşındaki kadına yapıldı

- Hamburg'da ilk Covid-19 aşısı 84 yaşındaki kadına yapıldı

-Hamburg Belediye Başkanı Dr. Peter Tschentscher konuşma

Sony Yeni Yıl 

--Hamburg Sağlık Senatörü Dr. Melanie Leonhard açıklama
--ilk aşıyı yaptıran Karin Sievers açıklama
-detaylar

( HAMBURG ) HAMBURG

- Almanya’nın Hamburg kentinde korona virüse karşı ilk aşı bugün 84 yaşındaki bir kadına yapıldı. Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) 21 Aralık’ta BioNTech ve Pfizer'ın geliştirdiği Covid-19 aşısının Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde kullanımına onay vermesinin ardından aşılama kampanyaları bugün başladı.
Dün Almanya genelinde ilk Covid-19 aşısı Saksonya-Anhalt eyaletine bağlı Halberstadt kentindeki Kruger yaşlılar evinde yaşayan 101 yaşındaki Edith Kwoizalla’ya yapılmıştı. Bugün resmi aşılama kampanyasının başladığı ülkede Hamburg’daki ilk aşı Hospital zum Heiligen Geist Hasta ve Yaşlı Bakımevi’nde 84 yaşındaki Karin Sievers’e yapıldı. İlk aşıyı vurulan Siemers, "Bu benim için de çok özel bir gündü" dedi.
Aşının yapıldığı bakımevinde Hamburg Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Peter Tschentscher ile Hamburg Sağlık Senatörü Dr. Melanie Leonhard da hazır bulundu. Dr. Tschentscher yaptığı açıklamada, korona virüsle etkin mücadelede aşının dönüm noktası olacağını belirterek, "Koronaya karşı korunup salgını atlatabileceğiz. Aşı dün geldi çok dikkatli kullanmamız lazım. Doktor muayenehanelerinde aşı vurulmayacak. Özel eğitimli kişiler aşı vurabilecek" dedi.
Sağlık Senatörü Dr. Melanie Leonhard ise, "Her hafta düzenli bir şekilde aşı gelecek. Her şey düzene girdiğinde daha fazla aşı gelecek" dedi.
Hamburg’daki bakımevinde ilk günde hasta ve çalışanlardan oluşan toplam 500 kişiye aşı yapıldı. Mobil aşı ekibi 3 gün boyunca günde 500 kişiye aşı yapılacağını açıkladı.
Ocak sonuna kadar tüm yaşlı bakımevlerinin aşılarının tamamlanması planlanıyor. İlk etapta 9 bin 750 doz aşı gönderilen Almanya’ya yarın 4 bin 875 doz daha aşı gönderilecek. Almanya’da 16 yaş üzeri insanların gönüllü olarak aşı vurulabileceği belirtildi. Hamburg’da asıl aşı merkezi ise Hamburg Fuar ve Kongre Merkezi’nin olduğu (Messehalle) binada Salı günü başlayacak ve yeni yıldan itibaren ise düzenli olarak aşılar vurulacak.
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