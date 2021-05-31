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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Hamas, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamel’i kabul etti

- Hamas, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamel’i kabul etti

karışlama anı

( GAZZE ) GAZZE

İsrail Ülfet İstihbarat Saldırı 


- Hamas liderleri, Gazze kentini ziyaret eden Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamel’i kabul etti. Gazze Şeridi’ne yönelik 11 gün süren İsrail saldırıları, 21 Mayıs’ta İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes devam ederken, Mısır İstihbarat Başkanı General Abbas Kamel Gazze’yi ziyaret etti. Gazze’deki Hamas lideri Yehya Al-Sinwar’ın da aralarında bulunduğu Hamas yetkilileri Mısır İstihbarat Başkanı General Abbas Kamel’i kabul etti. Görüşmenin ardından açıklama Hamas Sözcüsü Abdel Latif El-kanu’dan geldi. El-kanu, Mısır İstihbarat Başkanı General Abbas Kamel ile Hamas liderlerinin görüşmede İsrail ile olan ateşkesin yanı sıra çeşitli konuları ele aldıklarını aktarırken, Mısır'ın Filistin halkının birliğini sağlamadaki rolünün öneminin vurgulandığını aktardı. Abdel Latif El-kanu, "Mısır İstihbarat Başkanı ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi'nin temsilcisi Abbas Kamel'in Gazze Şeridi'ni ziyareti, Gazze Şeridi’ndeki yaşam koşullarının yeniden inşa etmek ve iyileştirmek için gerçek bir adım. Hamas, Abbas Kamel ve heyetinin ziyaretini memnuniyetle karşıladık” dedi.
Abdel Latif El-kanu, Mısır üst düzey heyetin ziyaretinin Hamas ve Mısır arasında çeşitli alanlarda olan ilişkileri güçlendireceğini de vurguladı.
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