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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Hamas lideri Haniye’den Fas’a ziyaret

- Hamas lideri Haniye’den Fas’a ziyaret

Görüşmeden detay

Özgürlük İslam Basın Toplantısı Toplantı Başkent 

-Bir araya geldikleri toplantı

( RABAT ) RABAT

- Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, temaslarda bulunmak üzere geldiği Fas'ın başkenti Rabat’ta Fas Başbakan Saadeddine Othmani ile bir araya geldi. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Arap ve Müslüman ülkelere gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Fas’a geldi. Hamas heyetine başkanlık eden Haniye, başkenti Rabat’ta Fas Başbakan Saadeddine Othmani ile bir araya geldi. Haniye ve Othmani görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Basın toplantısında konuşan Othmani, “Fas, Filistin halkını ve bağımsız Filistin devleti kurulmasını destekliyor. Fas, Filistin meselesini kendi meselesi olarak görüyor. Fas Kralı, Filistin’e özel önem veriyor. Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlığını desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Haniye ise “Filistin ve Fas arasındaki ilişki yeni bir ilişki değil, dini, insani ve dostane bir ilişkidir. Fas coğrafi olarak uzak olsa da ama Arap ve İslam dünyasının bir parçasıdır. Fas, tarih boyunca Kudüs ve Mescid-i Aksa ile her zaman temas halindeydi” sözlerine yer verdi.
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