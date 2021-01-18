Hamamönü’nde kış günlerinde pandemi sessizliği

- Ankara’nın tarihi semti Hamamönü’nde kış günleri sessiz geçiyor. Tarihi Ankara evlerini ve Tacettin Dergahı’nı içinde bulunduran Hamamönü karla kaplandı. Ankara’da Ramazan aylarının vazgeçilmez ziyaret merkezi olan Hamamönü semti kar yağışı sonrası beyaza büründü. Pandemiden dolayı ziyaretçilerinden uzak günler geçiren Hamamönü sakinleri, kısıtlamaların ardından tekrar eski günlerine dönmeyi bekliyor. (ENG-
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