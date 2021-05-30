Hamam işletmecisi hamamda ölü bulundu

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Sazak'ın olay yerine gelen yakınları ve ağlamaları

-Sazak'ın cenazesinin morga kaldırılması

-Sazak'ın fotoğrafı

-Detaylar



( KARAMAN ) KARAMAN



- Karaman'da hamam işletmeciliği yapan bir kişi hamamda ölü olarak bulundu. Olayı duyarak gelen şahsın yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı.Olay, akşam saatlerinde Mansurdede Mahallesi 86. Sokak’ta bulunan Tarihi Lel Hamamında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası olduğu öğrenilen 35 yaşındaki Ömer Sazak, işletmeciliğini yaptığı hahama temizlik yapmaya geldi. Sazak, pandemi nedeniyle uzun süredir kapalı olan hamamı yakarak temizlik yapmaya başladı.

Hamamda bulunan arkadaşı E.T., Sazak’ı bir süre sonra göbek taşının yanında kıpırdamadan yerde yatar vaziyette görünce durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Sazak’ın hayatını kaybettiğini tespit ederken polis hamamda güvenlik tedbiri aldı. Olayı duyarak gelen Sazak’ın yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Ömer Sazak’ın cenazesi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Sazak’ın kalp krizi geçirmesi sonucu ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsiden sonra ortaya çıkacak. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

