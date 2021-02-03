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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Haluk Levent ‘Yeşil Vatan’ için söyledi

Haluk Levent ‘Yeşil Vatan’ için söyledi

Klipten görüntü

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

Sosyal Medya Efes Farkındalık Gesi 


- Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nün “Yeşil Vatan” kampanyası kapsamında ormanların korunması ve geliştirilmesi için çalışan orman teşkilatını konu alan “Birileri Var” şarkısını ünlü sanatçı Haluk Levent seslendirdi. Türkiye’nin orman varlığının korunması ve geliştirilmesi için 181 yıldır çalışan Orman Genel Müdürlüğü (OGM), özellikle çocuk ve gençlerde doğa bilincini aşılamak, toplumda ormanların korunması konusunda farkındalık oluşturmak için ünlü isimlerin de yer aldığı projelerine bir yenisini ekledi. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nün “Yeşil Vatan” kampanyası kapsamında, ormanların korunması ve geliştirilmesi için çalışan orman teşkilatını konu alan “Birileri Var” şarkısını Ahbap Platformu kurucusu sanatçı Haluk Levent seslendirdi. Levent, klipte çocuklar, gençler ve Orman Genel Müdürlüğü personeli ile birlikte yer aldı. Çekimlerinin önemli kısmı İstanbul Kavacık Koruluğunda yapılan, Antalya, Mersin İçel ve Konya’da çekilen görüntülerle hazırlanan klip, radyo ve sosyal medya platformları üzerinden yayınlandı. Türkiye’nin daha yeşil bir vatana dönüştürülmesi için gece gündüz çalışan orman teşkilatını anlatan şarkı, sosyal medya takipçileri tarafından ilgi ile karşılanarak kısa sürede binlerce beğeni aldı. Şarkının sözleri ise; Birileri Var Yanındayken çok mutlu olduğumuz, Çevresinde koşturup durduğumuz, Başımızı yaslayıp hayaller kurduğumuz, Birileri var. Sırtımızı güvenle yasladığımız, Gölgesinde huzur bulduğumuz, Aldığımız her nefesi borçlu olduğumuz birileri var. Binlerce nefes için, bu yeşil vatan için çalışan birileri var. (HK-
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