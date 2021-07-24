Haluk Levent Hatay'ın anavatana katılışının 82'nci yılı kutlamalarında sahne aldı

- Hatay'ın ana vatana katılışının 82'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, sanatçı Haluk Levent konser verdi. Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sevilen şarkılarını seslendiren Haluk Levent , dinleyenlere keyifli saatler yaşattı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya, sanatçı Haluk Levente teşekkür ederek çiçek verdi. Kentteki etkinlikler, Haluk Levent konseri ile sona erdi
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