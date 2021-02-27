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27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Halkalı’da hurdalık olarak kullanılan prefabrikte yangın

Halkalı’da hurdalık olarak kullanılan prefabrikte yangın

DRONE GÖRÜNTÜLERİ

Kırköy Aktüel 

-Yangından aktüel görüntüler

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- Halkalı Dereboyu Caddesi’nde hurdalık olarak kullanılan bir prefabrikte yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangı söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Olay Halkalı Dereboyu Caddesi’nde meydana geldi. Öğrenilen bilgilere göre, hurdalık olarak kullanılan 600 metrekarelik bir prefabrikte yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Küçükçekmece, Bakırköy, Sefaköy ve Başakşehir’den çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki prefabriklere de sıçrayan yangının nedeni henüz belirlenemedi. Öte yandan ekiplerin söndürme çalışmaları sürerken, o anlar havadan görüntülendi.
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