Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Halk pazarında vatandaşlara yağmur engeli

Halk pazarında vatandaşlara yağmur engeli

Yağmur altında pazardan görüntüler

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Öğretmen Öğretmenevi Pazarcı Esnafı Hükümet Konağı Halk Pazarı 


- Manyas’ta Cumartesi günleri kurulan halk pazarında yağmurlu havaya teslim oldu. Manyas'ta Kapalı Pazar yeri olmadığı için vatandaşlar yağmurun altında alış-veriş yapmak zorunda kaldılar. Manyas’ta sabahın ilk saatleriyle birlikte başlayan yağmur, öğle saatlerinde etkisini iyice arttırdı. Yağmur karşısında çok zor anlar yaşayan pazarcı esnafı ile alış-veriş yapan vatandaşlar, ilçeye bir kapalı pazar yerinin şart olduğunu, yağmur altında pazar yapmaktan bıktıklarını ve yağmurdan ıslanarak hasta olmaktan korktuklarını söylediler. Manyas ilçe pazarı hükümet konağı ve belediyenin karşısında ki açık alan ile öğretmenevinin karşısı ve Cumhuriyet Caddelerinde açık alanda kuruluyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı