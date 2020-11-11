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11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Halk otobüsünde taciz iddiası sonrası yaşanan tartışma kamerada

Halk otobüsünde taciz iddiası sonrası yaşanan tartışma kamerada

Olaydan detay

( BURSA )Cinsel saldırıda bulunan sapık adama ” öğretmenden” tepki geldi- Halk otobüsünde cinsel saldırı ” bu ben değildim” BURSA

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- Bursa şehir içi sefer yapan halk otobüsünde iddiaya göre skandal bir taciz olayı yaşandı. Otobüste seyahat eden bir yolcunun yan koltukta oturan bir kadını izleyerek, cinsel tacizde bulunduğu öne sürüldü. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.Olay, Bursa merkez istikametleri arasında hizmet veren bir toplu taşıma aracında, öğle sularında gerçekleşti. İddiaya göre, otobüste seyahat eden bir yolcu, yan koltuğunda oturan bir kadını izleyerek cinsel tacizde bulundu. Cinsel saldırı anı kaydedilmezken, diğer yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla ikili diyaloglar anbean kaydedildi. Paylaşılan görüntülerde, kadın yolcunun kendisini kayda aldığını adam, kendisinde olmadığını öne sürdü.Öğretmen olduğunu öne süren kadın, “Bunun izahı yok bir de genç kızınız var yani bunu daha önce yapmadığınız ne malum nereden bilelim? Belki orada oturup başka biri için daha önce yaptınız. Ben fark ettim ve ses çıkardım. Ses çıkarmayanlar da vardı” dedi.
Cinsel tacizde bulunan adam, “Bu ben değildim. O anki ben değilim. Gözlerimi görmüyor musun? Binmekle hata yaptım. Özür dilerim gerçekten. Bu bir hata ben iki taraflı sandım" dedi.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
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