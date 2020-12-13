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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Halk otobüsü şoförünün trafik kurallarını hiçe saydığı anlar kamerada

Halk otobüsü şoförünün trafik kurallarını hiçe saydığı anlar kamerada

Araç kamerasından görüntü

Trafik Kuralları Belediye Otobüsü Kırmızı Işık Halk Otobüsü Araç İçi Kamera 

-Olay yerinden aktüel görüntüler

( ESKİŞEHİR -ÖZEL) ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı halk otobüsünün kuralları hiçe sayma anı araç içi kamerasıyla görüntülendi. Kırmızı ışıkta geçen belediye otobüsü kazaya davetiye çıkardı. Maide Bolel Huzurevi Caddesi’nden Cumhuriyet Bulvarı istikametine dönen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı halk otobüsü, dönüş esnasında trafik kurallarını hiçe sayarak kırmızı ışıkta durmadı. Olay anı Cumhuriyet Bulvarı istikametinde ilerleyen bir otomobilin kamerasına yansıdı. Otobüsün önünden hızla geçtiğini gören otomobil şoförü, ani fren yaparak kazayı son anda engelledi. Otobüs şoförünün umursamaz tavırları ise tepki çekti.
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