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01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Halk otobüsü şoförünü bıçakla tehdit eden şüpheliler yakalandı

Halk otobüsü şoförünü bıçakla tehdit eden şüpheliler yakalandı

arşiv-

( ANTALYA ) ANTALYA

Polis Akalan Kamera Halk Otobüsü Harekete Geç 


- Antalya’da sokak ortasında darp edilen kadını kurtaran halk otobüsü şoförüne bıçaklı tehditte bulunan 2 kişi, polis tarafından olayda kullandıkları belirlenen bıçaklarla yakalandı. Birçok suçtan kayıtları olduğu belirtilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. 31 Aralık Çarşamba günü sabah 06.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, cadde üzerinde bir kadının kimliği belirsiz bir kişi tarafından darp edildiğini gören halk otobüsü şoförü Barış Aytar (30) aracını durdurup aşağı inerek kadını kurtarmış, ardından 2 şüphelinin bıçaklı tehdidine maruz kalmıştı. Otobüsün güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından harekete geçen polis, bıçaklı şüphelilerin E. G. ve V. G. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, olayda kullandıkları suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Birçok suçtan kayıtları bulunduğu belirtilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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