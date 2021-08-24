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Halk otobüsü gelin arabası oldu
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24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Halk otobüsü gelin arabası oldu

Halk otobüsü gelin arabası oldu

otobüsten görüntü

Düğün Konvoyu Halk Otobüsü Gelin Arabası Şehir İçi Kışla 

-gelin ve damattan görüntü
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde damat Gökay Kul, şoförü olduğu özel halk otobüsünü gelin arabası yaptı. Elif ve Gökay çiftinin otobüslerden oluşan düğün konvoyu renkli görüntülere sahne oldu.İlçede halk otobüsünde şoförlük yapan Gökay Kul, otobüsü gelin arabası yapma hayâlini yıllar sonra gerçeğe dönüştürdü. Yetkililerin müsaade etmesi üzerine otobüsü süsleten damat, düğün günü sürpriz yaparak otobüsü gelin arabasına çevirdi. Gökay Kul, otobüsle gelini evinden alarak, davetlilerle birlikte şehir turu attıktan sonra, vatandaşların şaşkın bakışları arasında düğün salonuna gitti.Uzun süredir halk otobüslerinde şoförlük yaptığını dile getiren Gökay Kul, “Çok istediğim gelin arabası hayâlimi gerçekleştirdim. Bir farklılık yaparak unutulmaz ânlar yaşadık. Eşim de çok şaşırdı, sürpriz oldu. Otobüslerle konvoy yaptık. Gelin arabası şehir içinde büyük ilgi gördü. Bu mutluluğa ortak olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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