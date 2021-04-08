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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Halk ekmek ramazan ayında 1 TL

Halk ekmek ramazan ayında 1 TL

ekmek yapımından görüntüler

Ramazan Ayı Sosyal Medya Sosyal Belediyecilik Lyon 

-detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Halk Ekmek Fabrikası tarafından üretilen 250 gramlık normal ekmek, Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı boyunca 1 TL’den satılacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Başkentlilere yaptığı duyuru ile “6 milyon tek yürek olan, azla yetinip çoğu paylaşan Ankara halkının dayanışma zincirine bir halka da biz ekledik. Halk Ekmek bayilerinde ekmeğin fiyatını 1 TL olarak belirledik” ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda Ramazan ayında Başkentlilerin sofralarından eksik etmediği halk ekmeğe daha kolay ulaşmalarını sağlamak için fiyat indirimi yaptı. Halk Ekmek Fabrikası, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talebi doğrultusunda 1 lira 25 kuruştan satılan 250 gramlık normal ekmeği 1 TL’den satma kararı aldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda normal ekmeğin 1 TL’den satılacağını duyurarak, “Kıymetli hemşehrilerim, 6 milyon tek yürek olan, azla yetinip çoğu paylaşan Ankara halkının dayanışma zincirine bir halka da biz ekledik. Sizlere sağlıklı ve ucuz ekmek sunmak adına Ramazan ayı süresince Halk Ekmek bayilerinde ekmeğin fiyatını 1 TL olarak belirledik” açıklamalarında bulundu. 250 gramlık normal normal ekmek, 13 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında hem Ramazan ayı boyunca hem de Ramazan Bayramı’nda Halk Ekmek Satış Mağazaları başta olmak üzere Halk Ekmek Büfeleri ile Başkent Marketlerde 1 TL’den satışa sunulacak.
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