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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Halk eğitim merkezinde yangın paniğe neden oldu

- Halk eğitim merkezinde yangın paniğe neden oldu

Olay yerinden detaylar

( ORDU ) ORDU

Çatı Katı Eğitim Merkezi Trol 


- Ordu'nun Kumru ilçesinde Halk Eğitim Herkezi'nin çatı kısmında çıkan ve paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Demircili Mahallesi'nde bulunan Kumru Halk Eğitim Merkezi'nin çatı katından dumanların Yüksel yeni fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, binanın çatı katında baca kısmından çıkan yangını büyümeden söndürerek kontrol altına aldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (ME-SK-
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