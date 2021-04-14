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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Halıyı çalan hırsız ilginç görüntüler oluşturdu...O anlar kamerada

Halıyı çalan hırsız ilginç görüntüler oluşturdu...O anlar kamerada

Şahsın olay yerine gelmesi

Baros Kamera İlginç Görüntü Hırsız Göreme 

-Saklanması
-Çevre kontrolü yapması
-Yavaş yavaş halıyı sarması
-Oturur vaziyette halıyı tamamen sarması
-Şahsın halıyı alarak bölgeden uzaklaşması

( MERSİN )- Mersin'de, kuaförün önündeki halıyı çalan bir kişi, güvenlik kamaraları tarafından saniye saniye görüntülendi- Görüntülere göre önce saklanan ardından tedirgin bir şekilde halıyı saran şüpheli, oturup halıyı sarması ve sağa sola bakması ilginç görüntüler oluşturdu MERSİN

- Mersin'de, kuaförün önündeki halıyı çalan bir kişi, güvenlik kamaraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre önce saklanan ardından tedirgin bir şekilde halıyı saran şüpheli, oturup halıyı sarması ve sağa sola bakmasıyla ilginç görüntüler oluşturdu. Edinilen bilgiye göre, Mersin'in merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi Nevit Kodallı Caddesi'nde bulunan, Emine Çelik'e ait kuaförün önündeki halı, gece saatlerinde, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Sabah iş yerini açan Çelik, kapısının önündeki halıyı göremeyince kamera kayıtlarını inceledi. Yaptığı incelemede bir kişinin halıyı çaldığını gören Çelik, polise başvurarak, şahıstan şikayetçi oldu. Çelik, özellikle kısıtlama saatlerindeki hırsızlık olaylarına karşı önlem alınmasını istedi. Öte yandan şüpheli şahsın halıya çalma anları, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre, iş yerinin yan tarafından eğilerek bahçeye giren şahıs, önce çiçeklerin arkasında bir süre saklanıyor. Ardından çevre kontrolü yapan şüpheli, oturur vaziyette halıyı sarmaya başlıyor. Sürekli sağa sola bakan ve tedirgin bir şekilde halıyı tamamen saran şahıs, ardından halıyı kolunun altına alarak, geldiği yerden geri gidiyor. (KRY-
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