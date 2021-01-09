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09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Haliç'te nefes kesen kovalamaca

Haliç'te nefes kesen kovalamaca

Yaşanan haraketli anlar

Polis Akalan Polis Kontrolü Polis Ekipleri Dur İhtarı 

-Şahıslar gözaltına alınması
-Ele geçirilen silah
-Detay

( İSTANBUL )- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polisin ihtarına uymayarak kaçan şüpheli şahıslar, nefes kesen kovalamaca sonucu Haliç'te yakalandı İSTANBUL

- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis kontrolünden kaçan şüpheli şahıslar, Haliç'e kadar süren nefes kesen kovalamaca sonunda yakalandı Edinilen bilgilere göre korona virüs sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde görev yapan polis ekipleri, şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Ancak otomobildeki 3 kişi, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Bunun üzerine zanlılarla polis arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Şüpheli araç, Şişli ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Haliç Köprüsü üzerinde durduruldu. Alkollü olduğu öğrenilen şahıslar, polis tarafından gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada bir adet tabanca ele geçirildi. Polisin araçtaki incelemeleri sürüyor.
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