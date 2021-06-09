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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Haliç'te köpek balığı görüntülendi

Haliç'te köpek balığı görüntülendi

Balığın kıyıdaki görüntüsü

( İSTANBUL ) --Balıkçının oltasına köpek balığı takıldı İSTANBUL

Köpek Balığı Köpek Cep Telefonu Olta 


- Haliç’te bir balıkçının oltasına köpek balığı takıldı. Gördüğü köpek balığı karşısında şaşkına dönen balıkçı, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Haliç’te önceki gün kıyıda balık tutan bir balıkçı, oltasında bir ağırlık hissetti. Oltanın ucuna bakan balıkçı ise gördüğü köpek balığıyla şaşkınlık yaşadı. Telefonuna sarılan balıkçı, köpek balığını cep telefonuyla görüntüledi. Yaklaşık 2 metre boyundaki köpek balığı ise kıyıya yaklaştırıldığı sırada misinayı kopararak kıyıdan uzaklaştı. (HK-
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