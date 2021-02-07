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07 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Haliç Köprüsü’nde dumanlar yükselen otomobil alev alev yandı

Haliç Köprüsü’nde dumanlar yükselen otomobil alev alev yandı

Alev alev yanan otomobilden görüntü

Alıcıoğlu Bild Yükselen Trol 

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesinden görüntü
-Araç sahibi ve yolculardan görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Haliç Köprüsü üzerinde seyir halindeyken bir anda motor kısmından dumanlar yükselen otomobil alev alev yandı. Araç içerisinde bulunan 4 kişi son anda kendilerini dışarı atarken otomobil yangın sonrası küle döndü. Olay, saat 06:45 sıralarında Haliç Köprüsü Halıcıoğlu mevkii Ankara istikametinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, 34 ZP1479 plakalı otomobil sürücüsü Ramazan Aydın ve diğer 3 aile bireyleri Ankara’ya gitmek için yola çıktı. Haliç Köprüsü üzerinde seyir halindeyken bir anda otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.
Aracını durdurarak kontrol etmeye çalışan otomobil sürücüsü Aydın, otomobilin motor kısmından bir anda alevlerin yükseldiğini görünce araçta bulunan tüp ile müdahale ederken otomobilde bulunan 3 kişi yanlarında götürdüğü eşyaları da alarak arabadan kendilerini dışarı attı. Otomobildeki yangın kısa sürede büyüyünce ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Alev alev yanan otomobildeki yangın kontrol altına alınırken yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.
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