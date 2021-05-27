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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Haliç Kongre Merkezi yakınında çanta paniğe neden oldu

Haliç Kongre Merkezi yakınında çanta paniğe neden oldu

Sokaktan görüntü

Elektrik Direği Şüpheli Paket Fünye Polis Ekipleri Yaya Trafiği 

-Çantadan görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Patlatılma anından görüntü
-Detay ve genel görüntü

( İSTANBUL )- Fünye yardımıyla patlatılan çanta boş çıktı İSTANBUL

- Haliç Kongre Merkezi'nin arkasındaki sokakta bırakılan çanta paniğe sebep oldu. Bomba paniği oluşturan çantanın olduğu yere özel harekât ekipleri sevk edildi. Bomba imha ekipleri tarafından fünye yardımıyla patlatılan çanta boş çıktı.Olay, saat 20.00’de Beyoğlu Sütlüce Mahallesi Saka Sokağı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki elektrik direğinin altında bırakılan çanta şüpheli paket paniğine sebep oldu. Bunun üzerine sokağın olduğu yere polis ekipleri sevk edildi. Sokak ise otomobil ve yaya trafiğine kapatıldı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda özel harekât polisleri de sevk edildi. Çantanın sokağa gelen bomba imha ekibi fünye düzeneği kurarak çantayı patlattı. Fünye yardımı ile patlatılan çantanın içi ise boş çıktı.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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