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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Halı silkeleyen eşine yardım etmek isterken balkondan düşen kişi öldü - TEKİRDAĞ

Halı silkeleyen eşine yardım etmek isterken balkondan düşen kişi öldü - TEKİRDAĞ



Görüntü Dökümü: - Halı silkeleyen eşine yardım etmek isterken balkondan düşmesi - Olay yerinden detay - Cenazenin kaldırılması Tekirdağ 'da halı silkeleyen eşine yardım etmek isterken balkondan düşen kişi öldüTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde, halı silkeleyen karısına yardım etmek isterken balkondan düşen kişi hayatını kaybetti.Muhuttin Mahallesi Bağlariçi 4. Sokak'taki 6 katlı bir binanın 5'inci katında yaşayan Mehmet Nasır Sönmez (44), balkonda halı silkeleyen eşine yardım etmek istedi.Dengesini kaybeden Sönmez, balkondan beton zemine düştü.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağılık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Sönmez'in cenazesi, savcı ve polisin incelemesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis Cenaze Gesi Polis Ekipleri 

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