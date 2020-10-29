Halı balyasının altında kalan işçi hayatını kaybetti

-- Cenazenin gelişi

-- Ağabey Yılmaz Söğüt röp.



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep'te çalıştığı nakliyat deposunda üstüne halı balyası düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, 47 yaşındaki Celal Söğüt, dün akşam saatlerinde 15 yıldır alıştığı nakliyat şirketinin deposunda üzerine düşen 500 kilogramağırlığındaki halı balyasının altında kaldı. Mesai arkadaşlarının yardımıyla kurtarılan Söğüt, 112 tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hiç kimse aramadı Hayatını kaybeden Celal Söğüt’ün ağabeyi Yılmaz Söğüt, işyeri sahiplerinin hiçbir şekilde kendileriyle iletişime geçmediğini belirterek, "İş yerinde çadır çekerken halı balyaları üzerine geliyor. 112 arayıp hastaneye kaldırıyorlar bir gün yoğum bakımda yatıyor bugünde vefat ediyor. Karşı taraftan da hiç kimse gelmedi, aramadılar kendilerini sorumlu etmiyorlar. Bizde bu işin sonuna kadar şikayetçisiyiz” dedi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken talihsiz işçinin cenazesi otopsi için Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (RY-SD-



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