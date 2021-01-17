Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
- Halep'te bombalı araçla saldırı: 1 ölü, 8 yaralı

- Halep'te bombalı araçla saldırı: 1 ölü, 8 yaralı

patlamanın olduğu yer

Terör Saldırısı Alabalık Saldırı Bombalı Araç Sivil Savunma 

-Caddeden detay

( HALEP ) HALEP

- Suriye'nin Halep iline bağlı Sucu köyünde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 1 kişi hayatını kaybederken, en az 8 kişi de yaralandı. Suriye'nin Halep kenti yakınlarındaki Sucu köyünün en işlek caddesinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
Kalabalık olan caddenin ortasında meydana gelen patlamada 1 sivil hayatını kaybetti, en az 8 sivil de yaralandı. Caddedeki çoğu araç ve bina büyük hasar gördü. Olaya müdahale eden sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Yerel kaynaklar, patlatılan aracın köy dışından geldiğini aktardı. Aracın nereden geldiği henüz bilinmezken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Şanlıurfa'da gün ağarınca terör dehşeti ortaya çıktıŞanlıurfa'da gün ağarınca terör dehşeti ortaya çıktı
Hain saldırıya uğrayan askerler Hakkâri ’den yeni dönmüşlerdiHain saldırıya uğrayan askerler Hakkâri ’den yeni dönmüşlerdi
Van'da şiddetli patlama! İşte olay yerinden fotoğraflarVan'da şiddetli patlama! İşte olay yerinden fotoğraflar
Fransa'daki saldırıdan şoke eden görüntülerFransa'daki saldırıdan şoke eden görüntüler
Ceset Parçalarını Topladılar!Ceset Parçalarını Topladılar!
Patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktıPatlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı