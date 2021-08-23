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- Halep'te bomba yüklü araç patladı: 7 yaralı
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23 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Halep'te bomba yüklü araç patladı: 7 yaralı

- Halep'te bomba yüklü araç patladı: 7 yaralı

- Azez'de düzenlenen bombalı saldırı sonrası olay yerinden görüntüler

Bombalı Saldırı Patlama Sesi Sağlık Ekipleri Saldırı Sivil Savunma 

-- Saldırı sonrası söndürme çalışmalarından detaylar

( HALEP - EK) HALEP

- Suriye'nin Halep kentinde yer alan Azez ilçesinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 7 kişi yaralandı. Suriye'nin Halep kenti güne patlama sesiyle uyandı. Halep kenti kırsalındaki Azez ilçesinde yer alan Jamal kavşağı yakınlarında, bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 7 kişi yaralandı. Patlamanın ardından sivil savunma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, yaralılar ise ambulanslarla Azez ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Yaşanan patlamanın şiddetiyle çevredeki dükkanlar ve 2 araç ise hasar gördü. (ÖSÇ-AŞ-D)
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