Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Halep’e uzun menzilli füze saldırısı: 1 ölü, 7 yaralı

- Halep’e uzun menzilli füze saldırısı: 1 ölü, 7 yaralı

-Füzenin düşmesi sonucu çıkan yangın

Hastane Akaryakıt İstasyonu Saldırı Uzun Menzilli Füze Sivil Savunma 

--Füzeden görüntüler

( HALEP ) HALEP

- Suriye’nin Halep kenti kırsalına uzun menzilli füze saldırısı düzenlendi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil de yaralandı. Suriye’nin Halep şehrinin doğusunda bulunan El Bab ilçesi kırsalındaki Tarhine’ye uzun menzilli füze ile saldırı düzenlendi.
Füzenin Tarhine’de bulunan bir akaryakıt istasyonuna düşmesi sonucu yangın çıktı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil de yaralandı. Olay yerine çok sayıda sivil savunma ekibi sevk edilirken, ekipler yaralıları hastaneye sevk etti. Saldırının kim tarafından düzenlendiğine dair net bir bilgi olmazken, saldırıyı Esed rejimine bağlı güçlerin düzenlendiği iddia edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı