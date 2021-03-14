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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
- Halep’e balistik füze saldırısı: 4 yaralı

- Halep’e balistik füze saldırısı: 4 yaralı

-Saldırı sonrası bölgeden görüntüler

( HALEP ) HALEP

Hastane Balistik Füze Balistik Saldırı Yangına Müdahale 


- Suriye’nin Halep kentinin doğusuna düzenlenen balistik füze saldırısında petrol tesisleri hedef alınırken, 4 kişi yaralandı. Suriye’nin Halep kentinin doğusuna balistik füze saldırısı düzenlendi.
Füzelerin Tarhine ve El-Hamran'daki petrol tesislerine düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Sivil savunma ekipleri, yaralıları hastaneye sevk ederken, bölgede çıkan yangına müdahale etti. Esad rejiminin 5 Mart’ta Cerablus ve El Bab ilçelerine balistik füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 250'den fazla tanker yanmıştı.
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