Halatı kopan yük asansörü çakıldı: 1 ağır yaralı



- Bursa'nın İnegöl ilçesi Mobilya Sanayinde bulunan mobilya atölyesinde meydana gelen olayda, yük asansörünün yere çakılması sonucu 1 işçi ağır yaralandı.Olay, Mahmudiye Mahallesi Burcu Sokak'ta faaliyet gösteren 3 katlı mobilya atölyesinde meydana geldi. Atölyenin 3. katında çalışan işçi Muhammet Emin A. (34) malzemeleri yük asansörüne yükledi. O sırada alt kata indiği sırada halatı kopan asansör hızla yere çakıldı. Yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine çakılan asansörün içinde düşen işçi ağır yaralandı. Asansör içinde mahsur kalan işçi için olay yerine İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri, 112 ve polis ekibi sevk edildi.İtfaiye ekipleri asansörde mahsur kalan işçiyi kurtardılar. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

