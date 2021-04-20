Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Halatı kopan asansörde can pazarı: Baba ve oğlun bindiği asansör 11'inci kattan yere çakıldı

Halatı kopan asansörde can pazarı: Baba ve oğlun bindiği asansör 11'inci kattan yere çakıldı

Muhammet Erdoğan hastanede konuşması

İlk Müdahale Yoğun Bakım Ünitesi Hastane Polis Ekipleri Pazar Günü 

-Olay sonrası yaşananlardan görüntü
-Talha Erdoğan fotoğrafı

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da oturdukların evin 11'inci katından asansöre binen baba ve oğlu halatının kopması sonucu yere çakıldı. Yaşanan olayda baba Muhammet Erdoğan (29) ve oğlu Talha (4), şans eseri yaralı kurtuldu. Hastanede tedavisi süren baba Erdoğan, ''Elhamdülillah iyiyim'' dedi.
Olay, pazar günü saat 17.00 sıralarında Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Nazım Hikmet Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Oğlu ile birlikte kaldıkları sitede bulunan oyun parkına giden baba ile evladı asansöre bindi. Muhammet Erdoğan ve oğlu Talha 11'inci kattan aşağı inmek için düğmeye bastı. Baba-oğul 11'inci kata gelen asansörden inmeyi beklerken halatın kopmasıyla önce 6'ıncı kata kadar hızla düştü. Bu sırada asansörün bir bölmesine tutunan Muhammet Erdoğan, oğlunu kucağına alarak darbeden korumaya çalıştı. 6'ncı katta kısa bir süre duran asansör, daha sonra yine hızla zemine çakıldı. Gürültü üzerine site sakinleri zemine gelerek asansörün kapsını açıp Erdoğan ile oğlunu dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, ağır yaralanan Erdoğan ile babasının kucağında olduğu için yüzünde cam kesikleri ile kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Talha, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan omurgasında ve omuzunda kırıklar olan Erdoğan ile oğlu Talha'nın tedavisi sürerken, tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edilen Erdoğan ise ''Elhamdülillah iyiyim" dedi.
Asansörde inceleme yapan polis ekiplerinin, olayla ilgili çalışması sürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement