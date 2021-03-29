Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Hal esnafını haraca bağlayan çete çökertildi: 16 gözaltı

Hal esnafını haraca bağlayan çete çökertildi: 16 gözaltı

Ele geçirilen silah ve mermilerin sergisi

Akalan Çete Lideri Balistik Suç Örgütü Pompalı Tüfek 

-Balistik yelekler ve çek-senetlerden görüntü
-Polis kamerasına yansıyan operasyon anı
-Diğer detaylar.

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- İstanbul'un Anadolu yakasındaki hal esnafını haraca bağlayan çıkar amaçlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda çete liderinin de aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, başta Ataşehir İçerenköy Sebze-Meyve Hali içerisindeki esnafa yönelik “Silahlı Suç Örgütü Kurmak-Yönetmek, Üye Olmak, Yardım Etmek”, “Nitelikli Yağma”, “Kasten Öldürmeye Teşebbüs”, “Uyuşturucu Madde İmal veya Ticareti”, “Kullanmak Maksadıyla Uyuşturucu Madde Bulundurmak”, “Nüfuz Ticareti”, “Tefecilik”, “6136 SKM”, “Tehdit” olmak üzere çok sayıda farklı suç eylemi gerçekleştiren bir çeteyi takibe aldı Yürütülen soruşturma kapsamında haklarında çeşitli suçlardan gözaltı kararı bulunan çete elebaşı C.G. olmak üzere 16 şüphelinin yakalanması için dün Muğla ve İstanbul’da eş zamanlı baskınlar düzenledi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda çete lideri C.G. ve 15 adamı yakalandı, adreslerde aramalar yapıldı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürülürken, ev, araba ve işyerlerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, bu silahlara ait değişik çapta 273 fişek, 77 kartuş, 2 balistik yelek, çok sayıda çek, senet, çetele ve sözleşme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (SK-YM
loading...
İlgili Foto Galeriler
Genç iş adamına nişanlısının yanında pompalı tüfekle infaz!Genç iş adamına nişanlısının yanında pompalı tüfekle infaz!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement