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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Hal çetesi operasyonunun detayları ortaya çıktı

- Hal çetesi operasyonunun detayları ortaya çıktı

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( İSTANBUL )- Borcunu ödemeyenleri silahla yaraladılar İSTANBUL

Lyon Akalan Tefecilik Suç Örgütü 


- Anadolu yakasındaki hal esnafını haraca bağlayan çıkar amaçlı organize suç örgütüne yönelik Muğla ve İstanbul’da yapılan operasyonun ayrıntıları belli oldu. Çetenin, tefecilik mağduru kişileri borcunu ödemediği gerekçesiyle silahla yaraladıkları ortaya çıktı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, başta Ataşehir İçerenköy’deki Sebze-Meyve Hali esnafına yönelik olmak üzere bölgede çok sayıda suça iştirak ettikleri iddia edilen çıkar amaçlı bir suç örgütüne dün düzenlediği operasyon kapsamında Muğla ve İstanbul’da gerçekleştirilen baskınlarda çete elebaşı C.G. ile birlikte 16 şüpheli yakalanmıştı. Anadolu yakasındaki hal esnafını haraca bağlayan çıkar amaçlı organize suç örgütüne yönelik operasyonun detayları da belli oldu. Şüphelilerin, tefecilik mağduru kişileri borcunu ödemediği gerekçesiyle silahla vurarak yaraladıkları ortaya çıktı. Çete üyelerinin, bölgedeki esnafa piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lirayı bulan onlarca çek ve senet imzalattıkları, tefecilik sisteminden dolayı borcunu ödeyemeyen kişileri tehdit ettikleri ileri sürüldü. (SK-
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