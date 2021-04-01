Hal çetesi operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı



- İstanbul Anadolu yakasındaki hal esnafını haraca bağlayan çıkar amaçlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Anadolu yakasındaki hal esnafını haraca bağlayan çıkar amaçlı organize suç örgütüne yönelik Muğla ve İstanbul'da operasyon düzenlenmişti. Operasyonlarda çete elebaşı C.G.’nin de aralarında bulunduğu 17 kişi yakalanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli, Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüphelilerden 4’ü savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 13 şüpheli mahkemeye sevk edildi. 3 şüpheli tutuklandı, 10’u adli kontrolle serbest Sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, çete elebaşı C.'nin de aralarında bulunduğu 3 kişinin, “Başkasını Bir Malı Teslimi veya Malın Alınmasına Karşı Koymamaya Mecbur Kılmak Suretiyle Yağma”, “İzinsiz Olarak Ateşli Silah ve Mermileri Ülkeye Sokma İmal Etme, Nakletme, Satma” ve “Silahla Yağma” suçlarından tutuklanmasına hükmetti. 10 şüpheli ise yurt dışına çıkmamak ve haftada 2 gün imza atmak şeklinde adli kontrol hükümleri şartıyla serbest bırakıldı.



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