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Hakurk'ta 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Hakurk'ta 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Hakurk'ta 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

- Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan videoANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristleri inlerine gömmeye devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Teröristlerin tüm inlerini yerle bir etmeyi sürdüreceğiz." ifadesi kullanıldı.

Terör Hava Harekatı Bild Terörist Irak 

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